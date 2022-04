Centrodestra, la mossa di Salvini: pronto a un vertice in presenza con Meloni e Berlusconi

27 aprile 2022 a

a

a

La Lega auspica l’unità del centrodestra, pure a Palermo, e anche per questo Matteo Salvini intende partecipare a un vertice di coalizione in presenza. Lo si apprende da fonti della Lega che sottolineano come questa sarebbe la "scelta più efficace, e che da venerdì in avanti potrebbe diventare realtà grazie alla presenza - tra Milano e Arcore - anche di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi".

Un segnale importante dopo la spaccatura in Sicilia certificata dalle parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: alle elezioni "ognuno per conto suo". "Abbiamo accettato la proposta di un tavolo della coalizione, ma se non ci sarà ognuno andrà per conto suo", aveva detto Lollobrigida commentando il caso Sicilia in attesa di un vertice non ancora convocato. Oggi la mossa del leader della Lega.

Centrodestra appeso ad un filo. Minacciata la rottura ovunque, situazione critica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.