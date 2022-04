Myrta Merlino sfotte Castaldo: “Scuote la testa, Beppe Grillo è rinco...?”. Tensione a L'Aria che Tira

27 aprile 2022 a

Si scaldano gli animi tra Myrta Merlino e Fabio Massimo Castaldo nel corso della puntata del 27 febbraio de L’Aria che Tira. Nel talk show di La7 è ospite il Vicepresidente del Parlamento Europeo e membro del Movimento 5 Stelle, che viene punzecchiato dalla giornalista napoletana sul tema delle armi eda inviare all'Ucraina per combattere la guerra con la Russia: “Caro Castaldo, stavo osservando la sua fisiognomica, è molto educato e fino a che non le do la parola non parla. Quando ho citato il blog di Beppe Grillo lei ha scosso la testa, non è d’accordo con quello che ha scritto?”.

Il grillismo vittima del suo populismo da quattro soldi e contraddizioni

La risposta di Castaldo è velenosa: “Voglio osservare una cosa importante, Beppe Grillo parla a titolo personale. Il fatto che abbia deciso di darci una mano e dei consigli dall’alto della sua grande esperienza di comunicato è un conto, ma il Movimento 5 Stelle parla attraverso il proprio sito e i propri responsabili, nella fattispecie il sottoscritto quando c’è da parlare di questioni estere. Beppe Grillo non è il capo politico del M5S, non è il presidente, visto che lo è Giuseppe Conte. È il nostro fondatore a cui vogliamo bene e rispettiamo”.

Beppe Grillo gestirà la comunicazione M5S per 300mila euro l'anno. Cinque stelle furiosi

La Merlino se la ride in sottofondo e gli fa notare il controsenso comunicativo: “Gli date i soldi per il blog, con tutto il rispetto…”. “Sono cascata in questo equivoco, se date 300mila euro al suo blog ho pensato che quello diventa un po’ una voce fondamentale per la posizione politica, è stato un mio errore di valutazione forse” si spiega la Merlino, facendo un po’ di mea culpa. “La posizione politica del M5S è quella espressa da Conte dopo la riunione di ieri” dice con stizza Castaldo, che poi attacca Alan Friedman, ospite in studio: “Ho grande rispetto e stima per lui, ma quando dice che il M5S è filo-Putin io lo vorrei confutare”. “Ho capito che Grillo parla a titolo personale, la prossima volta mi faccio finanzià pure io il blog, che Grillo è un rincoglionito?” ironizza la Merlino e Castaldo si indispettisce: “Non mi metta in bocca cose che non mi permetterei mai di dire. Io parlavo di Matteo Salvini su questa cosa che lei non ha capito”.

