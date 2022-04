Per il Quirinale il Pd pensa al mandato breve: "Sette anni sono troppi"

Gianfranco Ferroni 26 aprile 2022 a

“Sette anni di mandato presidenziale sono troppi”, dicono tanti deputati e senatori. In effetti, a guardare le altre democrazie occidentali la durata è sempre inferiore a quella italica: Emmanuel Macron, appena rieletto in Francia, dura cinque anni. Anche in Germania il presidente rimane in carica un quinquennio. Negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, si resta quattro anni. Solo in Italia, in pratica, c’è il settennato. Ma nel Partito democratico di Enrico Letta c’è chi manovra per ridurre a quattro anni la permanenza al Quirinale.

E hanno cominciato da lontano: il senatore Luigi Zanda aveva presentato tempo fa un emendamento al ddl Concorrenza per ridurre i mandati dei commissari Consob e dei membri delle autorità indipendenti a quattro anni. Una specie di test, per sondare il terreno. E preparare il passo successivo. L’idea c’è, ed appare forte, per la forma e la sostanza: qualcuno addirittura maligna che, riuscendo a portare da sette a quattro anni la durata del mandato presidenziale, l’attuale capo dello Stato potrebbe terminare il suo periodo quirinalizio al termine dei 48 mesi, senza attendere gli 84 mesi previsti dalle regole attuali, e quindi con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria. Certo, sembra un modo molto ruvido per invogliare Sergio Mattarella a evitare la conclusione del secondo mandato prima della fine dei canonici sette anni: che poi nessuno obbliga a far terminare in anticipo la permanenza al Colle, in caso di una modifica della durata, sarebbe solo una “cortesia istituzionale”.

L’iter legislativo comunque non permette di correre: c’è innanzitutto da cambiare l’articolo 85 della Costituzione, e poi magari a qualcuno viene voglia di ritoccare anche l’84, quello che indica il limite minimo di cinquanta anni di età per essere eletto presidente, dicendo che “ci vogliono i giovani alla guida di una nazione, guardiamo alla Francia, Macron aveva 39 anni quando è arrivato all'Eliseo".

