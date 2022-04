Matteo Salvini perdona la gaffe de La Sicilia sulla rapina dei “giovani” legata alla truffa sessuale

19 aprile 2022 a

«Vabbè, si scusano per l’errore e dicono di aver regalato ai lettori qualche minuto di ilarità…Ringrazio la distratta redazione per avermi almeno dato del giovane…». Matteo Salvini accetta via Facebook le scuse della redazione del quotidiano La Sicilia, che nella versione on line per errore ha pubblicato una foto del leader della Lega accanto al segretario regionale del Carroccio nell’isola, Nino Minardo, a corredo di un articolo di cronaca locale dal titolo ‘Invitano una donna per fare sesso in un b&b ma la rapinano, arrestati due giovani’. Salvini ha deciso in parte di perdonare gli autori del servizio giornalistico perché gli hanno dato del ‘giovane’.

