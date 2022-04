Il gancio di Carlo Calenda ad Enrico Letta: “Soluzioni sull'energia, o fai solo retorica?”

15 aprile 2022 a

Carlo Calenda è stufo dei giochetti dialetti di Enrico Letta. In un messaggio su Twitter il leader di Azione ed ex ministro si è rivolto direttamente al segretario del Partito Democratico in merito alla questione del gas e dell’energia, con l’Italia che vuole sganciarsi dalla dipendenza dalla Russia. A Letta però non va bene nessuna soluzione e Calenda non ha perso tempo nel farlo notare pubblicamente: “Enrico Letta, vuoi lo stop immediato e totale al gas russo ma non vuoi il gas egiziano perché l'Egitto viola i diritti umani. Però non vuoi neanche il carbone per sostituire temporaneamente il gas russo, perché inquina. Hai una soluzione o facciamo solo retorica?”.

