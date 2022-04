Nato e segretario generale, tra Mario Draghi e Matteo Renzi spunta il nome dell'ex ministra Roberta Pinotti. L'indizio

Gianfranco Ferroni 15 aprile 2022 a

Si parla sempre del posto finalmente riservato a un italiano al vertice della Nato: la carica di segretario generale è molto ambita. I nomi più noti che sono circolati nel corso degli ultimi mesi, ovvero quelli di Matteo Renzi, Piero Fassino, Paolo Gentiloni e Mario Draghi, non contemplano una temibile concorrente che ora sta uscendo allo scoperto. Chi è? Nel corso delle ultime partecipazioni a programmi televisivi, l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti ha permesso di notare che nella sua stanza ci sono modellini di militari a cavallo, mezzi anfibi, cacciatorpediniere e quanto altro ancora. Un vero e proprio arsenale di oggetti delle forze armate, in pochi metri quadrati, circondando l'attuale presidente della commissione Difesa del Senato. Particolari che non sono sfuggiti ad alcuni esponenti del Pd, che hanno sibilato: «Roberta con tutte quelle armi sembra proprio pronta per la Nato».

