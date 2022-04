Joe Biden a picco, la gestione della guerra in Ucraina dà la mazzata al presidente: il sondaggio disastroso

11 aprile 2022 a

a

a

Sempre più a picco. La luna di miele tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e gli americani è durata pochissimo, il tempo di andare alla Casa Bianca e inanellare una serie di insuccessi e gaffe che hanno fatto crollare il consenso nei sondaggi. Non ultima la gestione della crisi in Ucraina. Continua infatti la discesa negativa della popolarità del presidente americano che è ora al 42%. Secondo un nuovo rilevamento di Cbs News, il 58% degli intervistati disapprova il suo operato. Un giudizio negativo anche per quanto riguarda la gestione della guerra tra Russia e Ucraina con il 55% che boccia il modo in cui Biden sta affrontando la crisi e il 45% che lo promuove.

Corsa all'Eliseo, Letta s'inventa l'apocalisse

Ma come è noto, l'opinione pubblica americana è sensibile soprattutto alle questioni economiche. E i dati peggiori per il presidente riguardano la preoccupazione degli americani per l’inflazione, l’aumento dei prezzi e in particolare quello della benzina: il 69% ritiene che Biden stia sbagliando l’approccio e appena il 31% condivide la sua linea di azione nella gestione dell'economia a stelle e strisce. In generale, ed è il dato forse più impietoso, il 63% degli intervistati critica la politica economica in generale del presidente.

Il piano di Biden per provocare Putin. Escalation globale, dove ci trascinano

Lo scorso marzo un analogo sondaggio registrava una popolarità di Biden al 62%, ma da agosto, quando era al 50%, ha iniziato a scendere progressivamente, raggiungendo ora i minimi storici. Ora ci si mette la situazione geopolitica e il conflitto in Ucraina, che in un primo tempo - era opinione diffusa tra gli analisti - averebbe potuto far risalire la popolarità del Commander in chief. Ma la gestione finora di una guerra che è vista come la contrapposizione tra Washington e Mosca ha dato una mazzata ulteriore alla popolarità di Biden.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.