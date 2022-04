Mario Draghi ha già programmato le dimissioni: la data e i motivi. Si voterà in autunno

08 aprile 2022 a

Mario Draghi rassegnerà le dimissioni. Il rumor giunge dal ministero dell’Economia ed è arrivato all’orecchio dei principali leader della politica italiana, con diverse fonti legate ai partiti che hanno confermato l’indiscrezione di Affari Italiani. Il presidente del Consiglio è stufo delle liti all’interno della maggioranza, con le diverse forze che litigano tra di loro su ogni argomento. Il piano dell’ex banchiere centrale è quello di anticipare la Legge di Bilancio per il 2023 a luglio, presentando poi le dimissioni nei primi giorni di agosto.

Draghi farà la sua mossa subito dopo il secondo turno delle elezioni amministrative e persegue l'obiettivo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sciolga le Camere a Ferragosto per indire poi le elezioni in autunno, con la deadline fissata per la fine di ottobre. Dall’interno della maggioranza fanno sapere che gli obiettivi del Pnrr verrebbero spostati in avanti, con il nuovo esecutivo che si occuperà della patata bollente che Draghi sta evitando a tutti i costi: la riforma delle pensioni. Ovviamente, con delle dimissioni così imminenti e già previste, non ci sarà il tempo di cambiare la legge elettorale e si andrà alle urne con l'attuale Rosatellum. Draghi ha pronto il terremoto.

