Enrico Letta (Pd) a gamba tesa sulle elezioni francesi: "Se vince Le Pen è il più grande successo di Putin"

«Se il 24 aprile ci fosse la vittoria di Marine Le Pen sarebbe il più grande successo di Putin. Potrebbe anche fermare i carri armati» perché «avrebbe vinto la battaglia principale: entrare nel cuore dell’Europa con i suoi amici come Le Pen». Il segretario del Pd, Enrico Letta, a Sky Tg 24 Live In è entrato a gamba tesa sulle elezioni presidenziali francesi.

Con Giuseppe Conte «sulle spese militari c’è una totale sintonia sul fatto che la questione principale è fare la difesa europea. Questa è anche la nostra posizione, che porteremo avanti anche a livello europeo. Questa barbarie della guerra di Putin ci ha svegliato tutti e ci ha fatto capire che l’Europa deve essere unita», ha aggiunto il segretario del Pd.

«In queste ore è in atto un tentativo pericoloso e sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti, di creare una propagandistica messa in scena sul fatto che ci sarebbe un fantomatico partito che vuole aumentare la tasse sulla casa e un Robin Hood che vuole evitare questo. Fuor di metafora: Draghi, il governo e noi che lo sosteniamo vorremmo chissà quali aumenti e Salvini invece difende i cittadini da noi cattivi: è una balla gigantesca». Messa in campo - spiega Letta - per «evitare che si parli di Putin, della guerra e delle colpe che sono tutte di Putin».

