Gar Lerner propone Mimmo Lucano come commissario per i profughi. Esplode Giorgia Meloni: delirio della sinistra

03 aprile 2022 a

“Ministra Lamorgese, chi meglio dell'inventore del modello Riace, ovvero Mimmo Lucano, potrebbe affiancarla in veste di consulente, consigliere o commissario, faccia lei, per l'accoglienza diffusa dei profughi?”. È questo l’appello lanciato dal giornalista Gad Lerner e rivolto alla Lamorgese, titolare del ministero dell’Intero. Tale proposta ha fatto sobbalzare dalla sedia Giorgia Meloni, che si è scagliata su Facebook contro l’idea di dare un ruolo così importante all’ex sindaco di Riace: “L’ultimo delirio della sinistra radical chic. Gad Lerner propone di mettere Mimmo Lucano, condannato in primo grado con l’accusa di aver organizzato un sistema di accoglienza per arricchirsi, al fianco del ministro Lamorgese per gestire l’emergenza profughi”. “Non scherziamo!” chiosa senza mezzi termini la numero uno di Fratelli d’Italia sulla questione degli arrivi dei profughi dall'Ucraina.

