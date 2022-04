Tortura psicologica e vessazione degli italiani. Sul green pass Giorgia Meloni distrugge Roberto Speranza

01 aprile 2022 a

Giorgia Meloni torna alla carica nel giorno della fine dello stato di emergenza. Con l’addio a diverse restrizioni non si è però tornati ad una totale normalità e con un post su Facebook la numero uno di Fratelli d’Italia se la prende con il ministro della Salute Roberto Speranza: “Finisce oggi, dopo più di due anni, lo stato d'emergenza legato alla pandemia, ma il governo continua a imporre l'utilizzo del green pass e del super green pass in numerosi contesti. Invece di ammettere il suo conclamato fallimento, Speranza continua immotivatamente a vessare gli italiani, quasi al limite della tortura psicologica. Ora basta - tuona la Meloni - il green pass non va cambiato o attenuato, va abolito. Definitivamente”.

