Meloni brutale su Lamorgese: "Stupri, spaccio, rave. E lei se la prende solo con chi lavora" (VIDEO)

La leader di Fratelli d'Italia e le mancate risposte della ministra: "Ora basta, si dimetta"

31 marzo 2022 a

a

a

Un attacco brutale, partendo dai recenti fatti di cronaca e tornando indietro fino ai problemi storici per la sicurezza degli italiani. A cui il ministero dell'Interno non ha mai messo mano.

"Che sia incapacità o mancanza di volontà politica, Lamorgese ha fallito su tutto". Giorgia Meloni torna all’attacco del ministro dell’Interno e lo fa sulla sua pagina Fb postando un video. "Cosa aspetta a dimettersi?", scrive la leader di Fdi. "Continua l’emergenza insicurezza nelle nostre città", esordisce Meloni nel video per poi spiegare: "A Milano in 7 giorni 3 casi di stupro. Ieri Fdi ha interrogato su questo in Parlamento il ministro e lei, tanto per cambiare, non ha avuto risposte da dare sul tema. Dalle sue parole sembrava quasi che l’emergenza stupro non ci fosse, come per loro non è mai esistita l’emergenza immigrazione, l’emergenza degli spacciatori, l’emergenza mafia nigeriana.... Per loro non è mai esistita l’emergenza dei rave illegali. Per loro esiste solo chi vorrebbe lavorare e chi vorrebbe lavorare, va bastonato. Ma chi invece delinque, chi non rispetta le regole, i criminali, quelli si fa finta di non vederli... ".

"Io non so - avverte Meloni - chi muove le scelte della Lamorgese: se l’ideologia o, piuttosto, l’incapacità. So che in entrambi i casi, un ministro che ha fallito a 360 gradi, dovrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di dimettersi...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.