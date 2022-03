Trionfo di Giorgia Meloni, il sondaggio di Pagnoncelli a Dimartedì: prima tra i leader e FdI davanti a tutti

30 marzo 2022 a

Trionfo nei sondaggi per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Nando Pagnoncelli nella puntata di martedì 29 marzo di Dimartedì ha presentato i risultati del suo sondaggio settimanale che arriva nel mezzo dello scontro nel governo sulle spese militari.

Tra i partiti guadagna la prima posizione proprio Fratelli d'Italia "che ha avuto una crescita forte nell'ultimo mese e si colloca il 21,5% delle preferenze, precedendo il Partito Democratico al 20,9, stabile rispetto al mese precedente" spiega il sondaggista. In calo la Lega che si attesta al l 17,5 per cento. "Nei mesi dell'autunno scorso queste tre forze politiche erano sostanzialmente appaiate, separate da pochi decimali" ma ora il partito di Matteo Salvini "sta perdendo un po' di terreno, così come anche Movimento 5 Stelle" che dato al 14,5. Segiono Forza Italia all'8,1 e la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino con il 3,6% "Queste sono le uniche forze che con l'attuale sbarramento del 3% passerebbero", spiega Pagnoncelli.

Poi il gruppone del 2 per cento, guidato da italexit di Paragone con il 2,3% che precede Italia viva ed Europa verde-Verdi. Il sondaggista sottolinea poi un risultato che fa riflettere: "Il 40,6% oggi dichiara di essere indeciso. Non a caso si dice che il partito dell'astensione si oggi il più importante in Italia".

Non è finita qui. Tiene il gradimento del governo (60%) e del presidente del consiglio Mario Draghi (57%). Pagnoncelli spiega che l'esecutivo "ha il consenso più elevato degli ultimi governi a distanza di 14 mesi dall'insediamento". Ma in testa ai leader politici c'è ancora lei, Giorgia Meloni: cresce di un punto e prevale su Giuseppe Conti fermo al 36%. Seguono poi Roberto Speranza, Enrico Letta , Emma Bonino, Salvini e via scendendo.

