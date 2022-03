Sondaggio, Giorgia Meloni allunga sul Pd: balzo record di Fratelli d'Italia. M5S crolla in picchiata

27 marzo 2022 a

Fratelli d’Italia primo partito e fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio Draghi in salita. E’ questo il quadro tracciato da un sondaggio Ipsos, sul Corriere della Sera. Veniamo ai numeri: il partito guidato da Giorgia Meloni, in questo mese contraddistinto dalla guerra in Ucraina, cresce arriva al 21.5% dei consensi, crescendo di 1,8%. Il Pd, al secondo posto, con 20,9%, che in un mese perde una briciola, appena lo 0,1%.

Al terzo posto, molto sotto, si piazza la Lega, scesa al 17,5, in calo di mezzo punto. Il Movimento 5 Stelle riscuote un calo significativo, dal 15,4% al 14,5%. Scende anche Forza Italia, dall’8,9% a 8,1%. Giorgia Meloni ha un doppio motivo per festeggiare, dato che raggiunge il prima posizione anche sul fronte del gradimento dei leader di partito, al 37%, seguita da Giuseppe Conte che invece ha il 36. Sono seguiti da Roberto Speranza (35), Enrico Letta (28), Emma Bonino 26).

Sul piano del governo, sia l’Esecutivo che il Presidente del Consiglio ottengono un +1 nel gradimento, passando rispettivamente al 57 e al 60%. “A differenza della stabilità registrata a fine febbraio quando l’apertura dell’ostilità da parte della Russia colse impreparata la maggior parte dei cittadini e determinò una sorta di ‘congelamento’ degli orientamenti di voto - scrive Nando Pagnoncelli - le complessità vissute nel mese di marzo si riflettono sul clima politico generale sotto diversi aspetti e tengono conto di una pluralità di argomenti”.

Dunque “la maggiore o minore visibilità dei leader e delle forze politiche in queste settimane e le prese di posizione assunte in modo più o meno eclatante sui temi di strettissima attualità contribuiscono a comprendere molti dei cambiamenti”.

