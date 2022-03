Guerra in Ucraina, Francesco Borgonovo svela le bugie dei politici agli italiani

29 marzo 2022 a

Guerra in Ucraina, i politici italiani ci stanno raccontando un sacco di bugie. Non ha dubbi Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità che martedì 29 è stato ospite di Fuori dal Coro su Rete4. Le ragioni per cui la guerra tra Russia e Ucraina sta andando avanti sarebbero da ricercare altrove. E nessuno sta dicendo la verità agli italiani.

"I politici stanno raccontando agli italiani una serie di balle - dichiara Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità - Stanno mettendo su un piano morale, di lotta per la libertà e per la democrazia una questione che in realtà è energetica, economica e ha a che fare con il gas liquefatto americano che ci vogliono vendere a un costo maggiore. Tutto questo serve a incartare i cittadini italiani e a dirgli guarda come siamo bravi noi che andiamo lì a combattere. E' un bel suppostone con un bel po' di vaselina intorno. Non è casuale che la Russia stia continuando a dare gas all'Ucraina. Al contrario quando anni fa ci fu la rivoluzione arancione i rubinetti del gas li chiusero perché in quel caso volevano trattare. A novembre hanno proposto di trattare ma gli è stata chiusa la porta in faccia da una parte degli americani

