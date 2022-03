All'Ucraina le armi dell'Europa: l'Ue raddoppia gli aiuti militari a Zelensky, la cifra record

Valeria Di Corrado 24 marzo 2022 a

a

a

L'Unione europea ha deciso d'incrementare di altri 450 milioni di euro i fondi per la fornitura di armi all'Ucraina, prorogando fino a 36 mesi la "misura di assistenza" a favore delle forze armate ucraine. Una decisione presa ieri a Bruxelles dal Consiglio dell'Ue, pubblicata oggi sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea e quindi entrata già in vigore, ma che non è trapelata fino a ora. Il primo stanziamento di 450 milioni da parte dell'Ue risale al 28 febbraio scorso. Adesso, a distanza di meno di un mese, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha proposto di modificare la decisione precedente, portando a un totale di 900 milioni di euro la "misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza".

Altro mezzo miliardo in armi, l'Ue scatena l'ira di Putin: la decisione mai presa finora

"Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal primo gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50% dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022". L'articolo 5 della decisione prevede che gli "Stati membri consentano nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale".

"La Cina non aiuti la Russia". Draghi e l'appello allo sforzo di pace. La spesa militare italiana al 2% del Pil

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.