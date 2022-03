“Mario Draghi ha violato la Costituzione”. Marco Rizzo accusa il premier: ha portato guerra e povertà

23 marzo 2022 a

Toh, chi si rivede. Con un duro post su Twitter Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista in Italia, va all’attacco di Mario Draghi per le ultime novità dell’aumento delle spese per la difesa militare dopo lo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina. “Pace e sviluppo oppure guerra e povertà. Queste sono le scelte davanti al popolo italiano. Il governo Draghi ha violato l’articolo 11 della Costituzione (e tanti altri)” il messaggio di Rizzi, che accompagna le frasi con una forte vignetta. Nell’immagine si vede Draghi che lancia una bomba a mano nel cappello che raccoglie le elemosina di un cittadino italiano che tiene in mano il cartello “disoccupato”.

Pace e sviluppo oppure guerra e povertà. Queste sono le scelte davanti al popolo italiano. Il governo Draghi ha violato l’articolo 11 della Costituzione (e tanti altri). pic.twitter.com/dRuU2a6QOu — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) March 23, 2022

