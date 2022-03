La Russia è in difficoltà. Franco Gabrielli ridicolizza Mosca: attacco a Guerini è atto di debolezza

21 marzo 2022 a

a

a

Franco Gabrielli respinge le accuse mosse dalla Russia all’Italia. L’attacco di Mosca, in particolare indirizzato al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “è un atto di debolezza, quando si personalizza verso una persona, peraltro come il ministro Guerini che non può essere certo accusato di essere un guerrafondaio, significa che sei in difficoltà”. Secondo Gabrielli, intervistato da ‘Il Mix delle Cinque’ in onda su Rai Radio 1, da parte dei russi c’è stata una “profonda caduta di stile. Quando aiuti e poi recrimini, questo ti dà la cifra di chi proferisce tali accuse”.

Putin minaccia l'Italia. "Conseguenze irreversibili", poi l'attacco al ministro Guerini

Il sottosegretario con delega ai servizi segreti ha poi detto che sulla cybersecurity “come sull’energetico, la differenza la fa l’autonomia. Ma devi investire in ricerca. Quando nel 2003 questo prodotto è entrat nel mercato questa problematica geopolitica non esisteva. Il problema non è solo riferito ai russi ma anche a tantissimi altri player mondiali. Il tema è realizzare un’autonomia. L’antivirus Kaspersky è sul mercato elettronico dal 2003 ed è un antivirus altamente performante, ce ne sono pochi di migliori. Quanto ci vorrà per toglierlo? Ci sono circa 83 mila licenze vendute nel nostro Paese, ci vorrà - conclude Gabrielli - molto”.

“Biden indegno”. Sull'orlo del precipizio: rottura Russia-Usa. Ambasciatori in allerta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.