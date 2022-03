Guerra alle sanzioni, la Russia se la prende con il ministro della Difesa Guerini: "Falco antirusso"

19 marzo 2022 a

Piovono minacce dalla Russia che avverte l'Italia sul conflitto in Ucraina. Sono gravi i pericoli che rischierebbe il Belpaese qualora continuasse a percorrere la strada delle sanzioni contro Mosca. E nel mirino del Cremlino finisce Lorenzo Guerini, il ministro della Difesa. Le ultime dichiarazioni arrivano da Alexei Paramonov: il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo ha messo le mani avanti, dichiarando che potrebbe esserci "una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili". Toni duri che annunciano tempi di vendetta.

Non a caso Paramonov ha voluto sottolineare che nel 2020 la Russia aveva aiutato l'Italia, fornendo il supporto necessario per resistere all'emergenza pandemica. Sostegno arrivato dopo le richieste del ministro Guerini. E nell'inviare una missione umanitaria in Italia, travolta dal Coronavirus nel marzo-aprile del 2020, la Russia ha specificato di non essere stata guidata "dal desiderio di ricevere dividendi in termini di reputazione o di politica estera ma da un senso di compassione, oltre che un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili della sua storia postbellica".

Il ministro finito sotto accusa ha risposto facendo appello alla pace: "Non diamo peso alla propaganda. Incoraggiamo invece ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino". E ancora: "L’Italia è a fianco dell’Ucraina e continuerà ad esserlo. Non diamo peso alla propaganda. Incoraggiamo invece ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino".

