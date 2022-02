La figuraccia di Marco Travaglio sull'attacco della Russia diventa virale: “Invasione? Fake news”

24 febbraio 2022 a

L’editoriale di Marco Travaglio che usa la crisi in Ucraina per attaccare Mario Draghi è diventato virale su Twitter. In un messaggio sul noto social network pubblicato la mattina del 23 febbraio il direttore de Il Fatto Quotidiano scrive così: “L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo”. Il riferimento è ad un Draghi fantasma sulla questione tra Ucraina e Russia, un attacco che già aveva lanciato nel corso di Otto e mezzo rispondendo alle domande di Lilli Gruber, dove aveva pure sottolineato la subalternità dell'Italia nei confronti degli Usa.

La grande fuga di Draghi sulla Russia. L'affondo di Travaglio: “Si è eclissato, ecco l'atroce problema”

Il fatto che questa mattina sia partito l’attacco ordinato da Vladimir Putin ha scatenato numerosi utenti social, che hanno rilanciato il tweet di Travaglio, che aveva bloccato i commenti. “Adesso siamo noi col fiato sospeso in attesa delle tue scuse, ma è più facile che lo faccia Putin piuttosto che tu”; “Tweet invecchiati male, male, male”; “Travaglio se dice che 2+2 fa 4 è facile che l'indomani inizi a fare 5”; “Travaglio dammi 84 numeri che mi gioco gli altri 6” alcuni dei commenti pubblicati da chi fa notare la previsione completamente sbagliata del giornalista.

L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo [L'editoriale di oggi - https://t.co/8OOQYq3KCg] pic.twitter.com/APbJJ8IIrm — Marco Travaglio (@marcotravaglio) February 23, 2022

