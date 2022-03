Sondaggio Mentana: vola la Meloni, la missione in Polonia non aiuta Salvini

14 marzo 2022 a

Fratelli d’Italia sempre più su nel borsino dei sondaggi del lunedì di Enrico Mentana, a cura della Swg. Il partito di Giorgia Meloni vola in una settimana di quasi mezzo punto, dal 21,5 al 21,9, staccando di 0,6 punti decimali il Pd. Letta e i suoi erano al 21,2, salgono al 21,3 e la differenza si allarga a vantaggio di Fdi.

Non va bene però per il centrodestra, che registra un calo significativo nelle sue componenti di governo. Molto marcato quello della Lega, che scende ad un 16,2 impensabile fino a poco tempo fa dal 17 della scorsa settimana. Uno 0,8 in meno che pesa. Più contenuto il calo di Forza Italia, 0,1 in meno e passaggio dall’8,1 all’8 per cento.

In ripresa i Cinque stelle, anche se lontani dai fasti del passato, in sette giorni passano dal 12,6 al 13. Raccoglie frutti l’alleanza Azione +Europa, che aumenta dal 4,8 al 5,2. Così come guadagna due decimali Italia Viva di Matteo Renzi, dal 2,3 al 2,5.

Uno 0,1 lo porta a casa anche articolo 1, pure al 2,5, mentre aumenta di un 0,2 Italexit di Gianluigi Paragone. Sinistra italiana resta incollata al 2,1 e calano i verdi al 2.

In buona sostanza, l’effetto delle immagini dalla Polonia non ha aiutato Matteo Salvini. Il centrodestra di governo cala, avanzano le forze di centrosinistra che sostengono Draghi. Ma è ancora presto per capire se ci siano anche tendenze elettorali già determinate dalla guerra. Si rafforza l’opposizione di destra, saldamente in testa nel sondaggio di Mentana.

Ma quel che è più impressionante resta quel 42 per cento di elettori che non si esprimono. I partiti avranno molto da lavorare.

