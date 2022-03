Caos Forza Italia, uno su tre non paga le quote a Silvio. Ecco i nomi dei big morosi

04 marzo 2022 a

Scoppia il caso dei morosi in Forza Italia. Stando a quanto riporta Repubblica.it sarebbero circa un terzo i parlamentari che non starebbero pagando le quote al partito di Silvio Berlusconi, 900 euro al mese, cifra comunque inferiore a quanto preteso da altri partiti.

Il quotidiano di Largo Fochetti, che raccoglie la conferma del tesoriere Alfredo Messina, fa anche i nomi dei big non in regola con i versamenti. E si tratta di personaggi di primissimo piano, come la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la ministra del Sud Mara Carfagna. Anche se l'entourage della stessa Carfagna smentisce tutto. Tra chi non avrebbe versato tutto il dovuto ci sarebbe anche l'ex presidente del Senato Renato Schifani. E il tesoriere Messina ha annunciato di aver inviato diverse lettere di sollecito.

