L'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia: Vladimir Putin sempre più isolato

L’Italia ha chiuso lo spazio aereo alla Russia. È quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata poco dopo quella della Germania, che questa mattina ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli russi dalle ore 15 di oggi. Anche il Belgio ha chiuso il suo spazio aereo a tutte le compagnie russe. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro belga, Alexander De Croo, sottolineando che «i nostri cieli europei sono cieli aperti» ma «sono aperti a coloro che connettono le persone, non a coloro che cercano di aggredire brutalmente». Stessa scelta per la Repubblica di Irlanda: lo ha reso noto il ministro irlandese degli Affari Esteri, Simon Coveney. «Spaventosi attacchi russi in Ucraina durante la notte. L’Irlanda interverrà per chiudere lo spazio aereo irlandese a tutti gli aerei russi» ha scritto il ministro sul suo account Twitter, invitando altri Paesi della Ue a fare lo stesso.

È arrivato poi l’annuncio di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sui 110 milioni dell’Italia al governo di Kiev: «Ho comunicato al collega Dmytro Kuleba di avere appena firmato la delibera che dispone l’erogazione immediata di 110 milioni di euro al governo di Kiev, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell’Italia a un popolo con cui coltiviamo un rapporto fraterno. In questo momento - continua il grillino - l’Ucraina è sotto assedio senza avere una colpa, attaccata con continui bombardamenti dal governo russo. La pace è l’obiettivo per cui tutti noi continuiamo a lavorare ogni giorno e alle armi russe replichiamo con le sanzioni. L’unica via per fermare questa folle guerra. Stiamo mettendo in campo sanzioni sempre più dure e già al Consiglio Affari Esteri di oggi ci prepariamo a discuterne altre. L’Ue e tutti gli alleati devono far fronte comune e continuare a dare grande prova di compattezza. Avanti con determinazione in questa ‘resistenza europea’ alla violenza di Putin».

#Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

