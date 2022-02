Nato sotto al naso di Putin. A Controcorrente Toni Capuozzo è una furia: maledetta situazione, guerra inqualificabile

27 febbraio 2022 a

Toni Capuozzo, giornalista inviato di guerra ed ex vicedirettore del Tg5, è ospite della puntata del 26 febbraio di Controcorrente, talk show serale di Rete4. Veronica Gentili interroga l’esperto su quali siano gli attuali equilibri del conflitto tra Russia ed Ucraina e che cosa abbia scatenato la guerra: “Quello di Putin è - sottolinea Capuozzo - un attacco insopportabile ed inqualificabile ad un paese come l’Ucraina, il cui presidente fino a poche ore prima dell’attacco aveva ribadito di ritenere un suo diritto l’adesione alla Nato. E questo è un diritto di un paese sovrano. In ballo c’è il portare la Nato fino a ridosso al confine russo. Siamo disposti a fare di tutto, anche l’impossibile, per aiutare la sovranità di un paese nello scegliersi chi lo governa ed essere libero di vivere come crede, ma il pretendere di portare la Nato fino a sotto il naso del Cremlino ci ha trascinato in questa maledetta situazione”.

Secondo @tonicapuozzo1 il problema per Putin è portare la NATO a ridosso dei confini della Russia.#Controcorrente pic.twitter.com/Bzbaf9eZr0 — Controcorrente (@Controcorrentv) February 26, 2022

