L'Italia appoggia le sanzioni Ue, Draghi telefona a Zelensky

26 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all’attacco della Federazione Russa.

Russia fuori da Swift, Zelensky applaude Draghi

«Il presidente Zelensky ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni e ha ringraziato il presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli - spiega Palazzo Chigi in una nota - Il presidente Draghi ha ribadito al presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito SWIFT. Il presidente ha detto che l’Italia fornirà all’Ucraina assistenza per difendersi. I due presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell’immediato futuro».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.