Ucraina, Salvini pubblica il video shock dei neonati nascosti sotto terra per sfuggire alle bombe russe

Matteo Salvini pubblica un video straziante sui suoi profili social: i bambini appena nati del reparto neonatale dell'ospedale di Dnipro, in Ucraina, spostati nei sotterranei dell'edificio, "un rifugio improvvisato per ripararsi dalle bombe". Il leader della Lega scrive: "L'impegno e la preghiera di tutti per salvare questi bambini".

I neonati della terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Dnipro, nell’est #Ucraina , spostati nel seminterrato dell’edificio, un rifugio improvvisato per ripararsi dalle bombe. L’impegno e la preghiera di tutti per salvare questi bambini! pic.twitter.com/mWV4CVY4Wm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 25, 2022

Proprio ieri, Salvini si è recato all'ambasciata ucraina di Roma dove ha deposto un mazzo di fiori e si è raccolto per qualche momento in una preghiera per la pace. Alla domanda se si sente deluso dalla Russia e da Putin, Salvini ha risposto così: "Più che altro sono deluso dall'essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, energetici e politici, questo vale per chiunque. Quando c'è qualcuno che attacca e qualcuno che viene attaccato è chiaro che bisogna schierarsi subito a fianco di chi è attaccato", ha detto Salvini.

