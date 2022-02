Roma, il Pd non vuole dare la commissione Expo alla Raggi no vax

18 febbraio 2022 a

a

a

Malumore in Campidoglio in vista dell’elezione delle presidenze delle commissioni consiliari speciali. In particolare una: quella per l’Expo del 2030. La casella spetterebbe al M5S e il nome in pole è quello dell’ex sindaco Virginia Raggi. Solo che il Pd non sarebbe propenso a votarla, stando a quanto rivela Repubblica, che riporta anche alcuni virgolettati a spiegazione del motivo: “Stiamo parlando di una No-Vax che va avanti a tamponi, ma che figura ci facciamo anche a livello internazionale?”. Oramai ci siamo quasi, perché il 22 si svolgerà la votazione, e dunque la maggioranza si trova stretta tra due esigenze: da un lato il galateo istituzionale, che prevede l’appoggio ad una figura selezionata dall’opposizione per un ruolo che spetta a quest’ultima. Dall’altro lato, però, la necessità di non dare l’ok ad una figura che su un tema fondamentale, ossia la vaccinazione, è stata sempre come minimo ambigua. L’espediente, a quanto pare, potrebbe essere votare scheda bianca. Insomma, un passaggio meramente formale può trasformarsi in un nuovo momento di scontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.