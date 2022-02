Senza scostamento di bilancio le imprese chiudono: a Otto e mezzo la resa dei conti con Mario Draghi

18 febbraio 2022 a

a

a

Da parte di Mario Draghi non c’è intenzione di procedere con uno scostamento di bilancio per far fronte al caro bollette. Il no del presidente del Consiglio è stato categorico, nonostante il pressing della Lega e del Movimento 5 Stelle, con Matteo Salvini e Giuseppe Conte che si sono spesi verso questa direzione. Il ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli è ospite di Lilli Gruber nella puntata del 18 febbraio di Otto e mezzo, talk show di La7, e manda un segnale al premier: “Fare debito è sempre un po’ rischio ma il rischio maggiore è veder sparire delle intere filiere produttive. Non possiamo mettere i nostri imprenditori davanti al bivio del pagare i dipendenti, le rate dei mutui per gli investimenti fatti, le bollette o chiudere”.

Il ministro Patuanelli non ci sta e risponde a Draghi: “Siamo una repubblica parlamentare, se lo ricordi”

La Gruber interrompe il ministro e fa notare che per quest’anno sono previsti 18 miliardi per il Superbonus. Non si potrebbe inunciare a tale misura? La risposta di Patuanelli: “Perché dovremmo abbandonare una misura, e io conosco bene il settore avendo fatto il progettista e il direttore dei lavori di una sessantina di opere pubbliche, che ha avuto un impatto incredibilmente positivo su un settore che era in crisi dal 2008 e che ha rilanciato il mercato edile con un efficientamento energetico? Le truffe del Superbonus riguardano solo il 3% del totale, la narrazione è totalmente diversa dalla realtà. È sulla cessione del credito che ci sono stati problemi, ma sul Superbonus ci sono controlli che gli altri bonus non prevedono. Bisognerebbe parlare del problema della cessione del credito. Ma lo scopo primario del Superbonus è quello dell'efficientamento energetico dei nostri immobili, è la cosa che ci interessava di più. Quando si dice che si fanno fare le case ai ricchi è una cosa totalmente sbagliata rispetto al principio ispiratorio della norma, gliel’ho spiegato a Giancarlo Giorgetti. È - conclude il ministro Patuanelli - una misura fondamentale per far risparmiare soldi delle bollette ai cittadini con il risparmio energetico. Si diventa indipendenti dalle dinamiche del costo dell’energia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.