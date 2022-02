“Il centrodestra si è sfasciato”. A Tagadà scoppia la lite tra Sisto e Roncone: “fuori dalla realtà”, “governeremo”

14 febbraio 2022 a

L’alleanza di centrodestra è più garantita da Giovanni Toti o da Luigi Brugnaro? La domanda di Tiziana Panella, conduttrice del talk show di La7 Tagadà, è rivolta nella puntata del 14 febbraio a Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, che risponde così: “L’alleanza di centrodestra è garantita dai numeri, non c’è Toti, Brugnaro, Lupi… È evidente che c’è un centro moderato che non può che stare con l’alleanza di centrodestra, che ad oggi numeri alla mano, se dovesse rimanere tutto così come è, nel 2023 si appresterà a governare il Paese e noi di Forza Italia pensiamo anche di crescere come numeri”. “Ma non c’è” interviene Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, che ride nel sentire il discorso di Sisto. “Onorevole non c’è questa alleanza, lei si è dimenticato che cosa è successo 15 giorni fa? Il centrodestra si è sfasciato!” sottolinea il giornalista, che scatena la reazione di Sisto: “Con molto rispetto le dico che di casa mia forse ne so qualcosa di più di lei”.

Si scaldano gli animi e Roncone non molla: “È escluso, io faccio il cronista, ho la libertà di dire la verità”. Risponde ancora il deputato azzurro: “Una testimonianza da dentro varrà di più no? Lei non sta facendo cronaca, sta esprimendo un’opinione”. “Quello che dico io - incalza Roncone - è la verità, è quello che hanno visto gli italiani, racconto questo. Voi non siete una coalizione. La Meloni è all’opposizione, voi e la Lega state al governo. Già chiamarla coalizione fa ridere. Poi quello che avete fatto durante l’elezione del Quirinale è semplicemente imbarazzante per l’elettore medio che pensa di riconoscersi nel centrodestra. Prima Berlusconi ha tenuto imbrigliati Meloni e Salvini per una settimana, poi si è sfilato, poi Salvini ha candidato 22 persone di propria iniziativa, l’ultima senza concordarla con la Meloni che è rimasta molto offesa. La Meloni ha detto cose terrificante nei confronti di Salvini. Adesso lei ci viene a raccontare che il centrodestra gode di ottima salute… Lo capisco, da dentro deve augurarsi questo, ma la realtà all’esterno viene percepita in un altro modo”.

La Panella è riuscita a calmare gli animi e dopo aver fatto concludere Roncone dà il diritto di replica a Sisto: “La percezione della realtà è un dato estremamente soggettivo. Dico solo che il centrodestra, al di là del capitolo del Quirinale, un capitolo difficile, con ritmi serrati e scelte occasionali, a volte sbagliate, è che c’è un sentore comune dentro la coalizione che con questa legge elettorale, parlando del futuro, obbliga a smussare gli angoli di qualche asperità che indubbiamente c’è stata, a ragionare nell’interesse del Paese ed avere degli interessi diversificati. La coalizione andrà avanti per l’interesse del Paese”.

