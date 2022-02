“Ipocrisia da svelare”. Sull'eutanasia insorgono a Stasera Italia, Minzolini: “Colpa dell'inerzia del Parlamento”

15 febbraio 2022 a

a

a

Fa discutere il no della Corte Costituzionale al referendum sull’eutanasia. Il tema è al centro della puntata del 15 febbraio di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, dove interviene Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, arrabbiato con il mondo della politica per un’eccessiva lentezza nel rispondere ad un’esigenza ormai quotidiana: “Indipendentemente dalle motivazioni della Corte Costituzionale la questione dell’eutanasia è posta da tanto tempo, siamo arrivati al referendum per l'inerzia del parlamento che ha fatto finta di non vedere una questione che ci riguarda tutti i giorni. Ci sono cronache e articoli di giornale su persone che vanno a morire in Svizzera, o vicende che tengono banco per giorni e giorni. Questa cosa qui non sarà esorcizzata dalla bocciatura, sta lì, o attraverso il Parlamento o attraverso altri modi bisognerà affrontarla. Non si può certo, su un tema del genere, continuare ad avere una sorta di confusione, una deregulation e uno - conclude il giornalista - rischia di trovarsi in situazioni difficili con la magistratura visto che non si sa che fare”.

Bocciato il referendum sull'eutanasia: non preservata la tutela minima della vita umana

Anche la giornalista Paola Tommasi va all’attacco per il troppo tempo passato su un qualcosa di così delicato: “I temi come quello dell’eutanasia in Italia vengono costantemente rinviati, anche con un rimbalzo di responsabilità fra Parlamento, Corte e iniziative popolari. Ci si arriverà quando sarà troppo tardi, un'ipocrisia che sarebbe il tempo di svelare una volta per tutte”.

"Siamo arrivati al referendum per l'inerzia del parlamento che ha fatto finta di non vedere"



Per @AugustoMinzolin, è una questione che va affrontata #StaseraItalia pic.twitter.com/ges3aFQAKK — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 15, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.