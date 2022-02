Giuliano Amato fa il presenzialista anche del «Cortile dei Gentili»

Gianfranco Ferroni 13 febbraio 2022 a

Davvero irrefrenabile, Giuliano Amato: non solo come numero uno della Corte Costituzionale, anche in qualità di presidente del comitato scientifico del Cortile dei Gentili, quello che ha come «dominus» il cardinale Gianfranco Ravasi. Amato venerdì prossimo aprirà i lavori dell'evento online «Pandemia e generatività. Bambini e adolescenti ai tempi del Covid», per discutere di come affrontare le ripercussioni sociali e psicologiche sui più piccoli, a causa del virus. Non mancheranno Marcella Mallen, presidente Asvis, e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. L'Asvis è nel cuore di Enrico Giovannini, che come ministro fa parte del governo di Mario Draghi.

