Dal green pass il colpo di grazia all'economia. Giorgia Meloni denuncia il massacro alle imprese

13 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo attacco di Giorgia Meloni al green pass. La leader di Fratelli d’Italia non perde giorno in cui non si scaglia contro il governo Draghi e la scelta di mantenere attiva la certificazione verde: “Insieme al caro bollette, il Green Pass sta dando il colpo di grazia alla nostra economia. Perché continuare a massacrare le nostre imprese con questa assurda e inutile misura?”. La Meloni cita poi il discorso di Mario Giordano, che mette spalle al muro l’esecutivo sulla gestione della pandemia Covid: “Che il green pass sia una misura amministrativa e politica lo ammettono tutti, perfino gli esponenti del Cts. E che questa misura amministrativa e politica oggi sia insensata lo dicono tutti gli esperti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.