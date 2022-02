Potrei fare il tecnico, così Bassetti apre uno spiraglio alla politica

10 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti si lancia in politica. "Cercano di tirarmi dentro ma io sto bene dove sto, se dovesse capitare potrei farlo solo come tecnico". Matteo Bassetti si sbilancia durante la puntata di "Agorà" andata in onda giovedì 10 febbraio. Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci che vogliono Bassetti impegnato in politica. Lui non conferma ma neppure smentisce. Anzi apre una possibilità per un ipotetico ruolo da tecnico. Poi il discorso si sposta sul Covid e sulla necessità di conteggiare i morti in modo diverso rispetto all'attuale. "Negli ospedali il 40% dei ricoverati sono asintomatici - spiega Bassetti - Per questo se non cambiano le modalità di conteggio non avremo mai un calo dei morti. I clinici facciano i clinici che vedono i pazienti tutti i giorni".

Infine emerge il tema delle mascherine e della necessità di eliminarle al più presto. "Le mascherine non servono a niente se non ci sono assembramenti - prosegue Bassetti - Oltretutto dopo il 31 marzo avremo il 90% degli italiani protetti, cioè vaccinati o guariti, e si potrà anche eliminare il green pass. Lo scopo del certificato era quello di far vaccinare le persone. L'unica cosa che deve restare è l'obbligo vaccinale per gli over 50".

