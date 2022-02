Minacce di morte sul cellulare, Bassetti abbandona Zona Bianca

09 febbraio 2022 a

Inaspettato fuori programma durante "Zona Bianca", la trasmissione andata in onda mercoledì 9 febbraio su Rete4. Durante la diretta tv, l'infettivologo del San Martino di Genova ha ricevuto minacce di morte. Così ha preferito abbandonare lo studio. Lo ha raccontato lo stesso Giuseppe Brindisi: "Matteo Bassetti è andato via perché ha ricevuto dieci minacce di morte sul telefonino. Matteo Bassetti sarà ancora ospite di Zona Bianca".

Durante la serata, Bassetti aveva parlato del caso del bambino non operato al cuore perché i genitori non vogliono che venga trasfuso con sangue di persone vaccinate. "In un momento come questo - ha detto Bassetti - se qualche medico diffonde notizie false non fa il suo mestiere. Quando noi medici facciamo studi scientifici li facciamo in accordo con gli statistici".

