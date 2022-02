Stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia. "Decisione imminente", il sottosegretario Costa allo scoperto

07 febbraio 2022 a

Il liberi tutti sulle mascherine all'aperto potrebbe non riguardare solo la zona bianca. È noto che dall'11 febbraio l'obbligo dovrebbe resistere solo in zona gialla, arancione e rossa ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa apre a un liberi tutti generale. Lunedì 7 febbraio l'esponente del governo è ospite di Tagadà, su La7, e afferma che a brevissimo arriverà un provvedimento (un'ordinanza del ministro Roberto Speranza?) valido per tutti e che farà decadere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: "È una discussione che sta avvenendo in queste ore " all'interno dell'esecutivo, dice Costa, "crode che stiamo andando in questa direzione. Sarebbe un segnale importante per i cittadini".

"Bisogna ripartire da qualche parte - argomenta il sottosegretario del governo di Mario Draghi - possiamo ripartire dal togliere le mascherine indipendentemente dai colori delle varie Regioni". Anche perché gli italiani "hanno fatto i compiti a casa", rispondendo in massa alla campagna vaccinale anti-Covid e rispettando per filo e per segno, con poche eccezioni, le regole imposte dal governo, talvolta cervellotiche o in contraddizione l'una con l'altra.

