Dopo Orlando una busta di proiettili anche alla Carfagna. Governo nel mirino, segnali inquietanti

Una busta contenente una lettera con minacce di morte e alcuni proiettili sarebbe stata recapitata alla ministra del Sud Mara Carfagna. L'episodio, che risalirebbe ad alcuni giorni fa, è stato reso noto da un articolo de "Linkiesta". Solo una settimana fa a finire nel mirino di analoghe minacce era stato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. A dimostrazione di un clima sociale piuttosto acceso, anche a causa della crisi economica provocata da due anni di pandemia.

Tanti gli attestati di solidarietà giunti alla ministra. In primi dai colleghi di governo. "Alla ministra Carfagna, all’amica Mara, va la mia piena solidarietà per le ignobili minacce di morte che ha ricevuto. Intimidazioni da condannare con fermezza. Avanti a testa alta. Siamo con te nell’impegno per un Sud più efficiente e più competitivo, dalla parte dei cittadini e dei loro diritti"sottolinea Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.

"Massima solidarietà alla ministra Mara Carfagna per le vili minacce ricevute. Conosco Mara e sono certo che questi atti vigliacchi non fermeranno il suo lavoro al Ministero per il Sud" ha detto invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Parole analoghe sono state pronunciate dagli esponenti di tutte le forze politiche.

