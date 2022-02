Non è previsto nessun incontro, Meloni gela Salvini sul centrodestra

08 febbraio 2022 a

Meloni gela Salvini. Non è previsto nessun incontro con lui. «Non abbiamo incontri previsti con Matteo Salvini». Così Giorgia Meloni, ospite di lastampa.it. La presidente di Fratelli d'Italia ricorda che non sente il leader della Lega «da prima che votasse Mattarella» al Quirinale. Poi il tema diventa il futuro della coalizione e chi si candida a guidarlo. «Il centrodestra peggio del centrosinistra? Benissimo non sta messo nessuno ma io sono fiduciosa che una proposta di centrodestra vinca le prossime elezioni politiche. Per questo lavoro». Così Giorgia Meloni, ospite di lastampa.it. «Mi candido a guidarlo? Sì, ma questo dipende dagli italiani».

Su Draghi il giudizio della Meloni è sempre critico. «Spero che non si arrivi al 2023 - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - ma buona parte dei parlamentari sperano il contrario. Rimpasto di governo? Mi interessa fino a un certo punto, prima di arrivare a Cingolani un pensierino su Lamorgese e Speranza lo farei, sono due ministri totalmente fallimentari. Il governo utilizza due pesi e due misure, gli unici con i quali sono inflessibili sono quelli che manifestano contro di lui. Succede di tutto, gli immigrati clandestini fanno quello che vogliono, ma se contesti il governo ti manganellano», ha aggiunto.

