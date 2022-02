Omnibus, "totalmente inopportuna". La stoccata di Andrea Purgatori ad Elisabetta Belloni: errori da dilettanti

07 febbraio 2022 a

La vicenda della mancata elezione di Elisabetta Belloni è ancora un tema caldo nel mondo della politica dopo il Mattarella-bis al Quirinale. Nella puntata del 7 febbraio di Omnibus, programma di La7 condotto da Alessandra Sardoni, è ospite Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide, che prova ad esporre il proprio punto di vista sulla vicenda del numero uno del Dis: “È stata l’ora del dilettante. Se vuoi fare un’operazione di questo genere su una donna, che ha un curriculum inattaccabile, essendo al servizio dello Stato da più di 30 anni con dei risultati eccellenti, ha guidato la Farnesina, è al Dis, ma non è il luogo dove si comandano i servizi segreti, è un luogo di coordinamento, il vero capo dei servizi segreti è il presidente del Consiglio, non di certo la Belloni, per come è stata descritta non è un agente segreto che si muove di notte che va a cercare le spie. Sono stati dei dilettanti a gestire la situazione, ho la sensazione che alcuni protagonisti di questa vicenda si siano mossi per bruciarla e non con la convinzione di portarla al Quirinale. Il tweet di Di Maio diceva addirittura ‘è mia sorella’, una cosa da evitare. Così come la Belloni ha fatto uno scivolone a farsi fotografare con Di Maio, non è una cosa che si fa, se stai fuori stai fuori, non è che se ti hanno bruciata poi fai quella foto col ministro degli Esteri”.

Che cosa c’è dietro questa foto? Purgatori replica al quesito della Sardoni: “Non l’ho capita, secondo me è stata più una richiesta di Di Maio che della Belloni, per far vedere che comunque lui non era responsabile di quello che era successo. In ogni caso hanno sbagliato entrambi, mettendo in difficoltà Gabrielli, che ha detto che avevano sbagliato, ma le ha anche restituito una credibilità necessaria per una persona che ricopre un ruolo così delicato ed importante. Dopo la candidatura rischiava di trovarsi in estrema difficoltà. C’è un discorso di opportunità… La foto è stata totalmente inopportuna”.

