"Straordinario". Dopo averlo sempre ostacolato ora la sinistra sbrodola per Silvio Berlusconi

David Parenzo in lode di Silvio Berlusconi. Il conduttore di In Onda è ospite negli studi de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, e nella puntata del 7 febbraio si lancia in complimenti senza fine per il leader di Forza Italia, facendo un’inversione ad u completa rispetto al discorso precedente su una distensione dei toni della vita attuale portata da Sanremo: “C'era una voglia di ritornare a una sorta di normalità, di divertirsi e di liberarsi dalle solite questioni della pandemia che purtroppo inevitabilmente ci ritroviamo a raccontare. Per quanto riguarda la politica italiana la vera novità è Silvio Berlusconi. Berlusconi in questo è veramente straordinario, non voglio danneggiare Maurizio Gasparri, ma la penso esattamente come lui. È incredibile che questo Paese sia paradossalmente fermo a Berlusconi, ma quello di oggi è un Berlusconi 4.0, che piace anche al centrosinistra, abbiamo dimenticato nel giro di poco la vita berlusconiana di questo Paese. Si entra in una nuova fase in cui lui diventa il baricentro della costruzione di un centrodestra 'normale', senza pulsioni sovraniste né razzismo, è un'evoluzione incredibile che ruota attorno a un signore di 85 anni. È il nuovo federatore di questo nuovo centrodestra, mi sembra - conclude Parenzo - incredibile”.

