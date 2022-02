Centrodestra, In quanti vogliono il partito Repubblicano: sorpresa nel sondaggio di Mentana

Federica Pascale 07 febbraio 2022 a

Dai detriti lasciati in Parlamento dopo l’elezione del “nuovo”, si fa per dire, Capo dello Stato, appare lampante che il centrodestra vada riformato. Ma cosa ne pensano gli elettori di area? Secondo un sondaggio di SWG, presentato da Enrico Mentana il 7 febbraio al TGLa7, il 70% crede sia necessario rifondare il centrodestra, che deve cambiare profondamente. Gli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia, in egual misura, sperano in una svolta.

A seguire i leghisti. Le elezioni politiche del 2023 sono alle porte e ogni leader ha la sua personale ricetta per sbancare. Il primo a lanciare una proposta è stato il segretario della Lega Matteo Salvini, che crede sia arrivato il momento di federare il centrodestra sul modello dei Repubblicani americani. Proposta non gradita da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che è in netto rialzo nei sondaggi e ambisce a prendere il timone della coalizione.

L’idea della federazione, secondo il sondaggio, è ben accolta da circa la metà dell’elettorato di area. In testa gli elettori della Lega, il 71% crede nella proposta di Salvini che dunque sembra mantenere una salda leadership. Poco meno della metà degli elettori intervistati, invece, è pessimista: il 45% crede che il centrodestra non esista più. Infine, gli elettori di Forza Italia, nella misura del 37%, non credono nell’unione dei partiti di area e, anzi, vorrebbero che il partito di Silvio Berlusconi si stacchi da Lega e Fratelli d’Italia e crei un nuovo polo centrista, nel quale possa tornare ad essere protagonista.

