Come il podio di Sanremo, cosa dice Spadafora sul futuro del M5s

06 febbraio 2022 a

a

a

«Il Movimento 5 Stelle può essere come il podio di Sanremo che ha visto diverse generazioni e generi musicali ma tutti insieme hanno contribuito al successo del Festival». Lo dice il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di "Mezz’ora in più" su Rai3.

Centrodestra, furia Salvini: parte il contrattacco a Meloni e Toti

Il parlamentare del M5s ha fatto anche un j'accuse nei confronti degli errori del movimento negli ultimi anni. "Abbiamo perso tempo e mordente sul territorio - ha detto Spadafora - Dobbiamo recuperare la politica altrimenti perderemo la possibilità di essere determinanti nel prossimo governo, a partire dal 2023".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.