Berlusconi incontra Casini ad Arcore, che succede nel centrodestra

Pier Ferdinando Casini va ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi. Ufficialmente non hanno parlato di politica ma sarà stato inevitabile affrontare le recenti difficoltà incontrate dal centrodestra durante l'elezione del Presidente della Repubblica. L’ex presidente della Camera è stato tra i candidati al Colle e ha vissuto così in prima persona il difficile iter che ha portato alla scelta del Mattarella bis. "È stato un incontro affettuoso - ha detto Casini - Abbiamo avuto un incontro dal contenuto umano e affettivo. Ho ringraziato Berlusconi per la sua attenzione e amicizia che ho affettuosamente contraccambiato. Non abbiamo parlato di attualità politica. Solo degli scenari internazionali complicati che stiamo vivendo".

Ma da alcune indiscrezioni emerge che il Cavaliere voglia rafforzare l'area popolare del centrodestra, diventando ancora di più l'imprescindibile punto di riferimento per catalizzare la voglia di centro che si registra nel Paese. Chissà cosa ne pensano Salvini e Meloni.

