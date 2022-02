Dario Franceschini pensa ai partiti e ai loro archivi. Il terribile dubbio sulla sinistra...

Gianfranco Ferroni 04 febbraio 2022 a

Il ministro per la Cultura Dario Franceschini pensa ai partiti e ai loro archivi: ecco così un bando pubblico della Direzione Generale Archivi per salvare le carte, e non solo, dei movimenti politici. Un bel gesto, da parte di Franceschini, nei confronti di chi non sa dove trovare fondi per salvare vecchi documenti della storia italiana. Il bando «stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a progetti riguardanti interventi da effettuarsi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori o di loro esponenti» (caratteristica, quest'ultima, che ha fatto storcere il naso ad alcuni), progetti che «dovranno essere presentati da istituzioni culturali di natura pubblica o privata o da associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro».

La valutazione, sottolineano da via del Collegio Romano, avverrà assegnando punteggi alla «qualità tecnica archivistica dell'intervento», a «rischio di perdita, deterioramento, dispersione», a «prosecuzione o completamento di progetti già in corso», e altro ancora. C'è chi scommette che a fruire dei contributi ministeriale saranno in maggioranza le associazioni e i movimenti della sinistra, ma sono senz'altro malignità...

