Parte il tiro a Luigi Di Maio. Andrea Scanzi: con lui leader il M5s prende il due per cento

Il duello tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte rischia di far implodere definitivamente il Movimento 5 Stelle. A sparare ad alzo zero contro il ministro degli Esteri nella puntata di mercoledì 2 febbraio di Otto e mezzo, su La7, è il giornalista Andrea Scanzi che fa pelo e contropelo al brillino che vuole fare le scarpe all'ex premier come capo del Movimento.

Come è noto il detonatore della bomba atomica è la rielezione di Sergio Mattarella al quirinale. "Dire che Letta e Di Maio abbiano sempre tifato per Mattarella è falso, tifavano anzitutto per Draghi poi in seconda battuta per Mattarella" dice il giornalista del Fatto che rimarca: "Di Maio c'aveva in testa Draghi e basta. Poi ho dovuto ricorrere a Mattarella perché non c'era niente di meglio".

Detto questo, "non ho mai pensato che DI Maio fosse un bibitaro o stupido. È una persona preparata che ha imparato anche dai suoi errori, quando chiede impeachment di Mattarella o quando incontrò i gilet gialli. Ne ha fatte tante di sciocchezze non è mai stato stupido, è cresciuto" ricorda Scanzi. Il problema allora qual è? "Ha tradito totalmente stesso", Giggino era il volto di "una forza politica che doveva in qualche modo aprire la scatoletta di tonno, oggi Di Maio è il tonno e la scatoletta", Insomma, doveva cambiare il Palazzo, ma il palazzo ha cambiato lui.

Nel finale la stilettata editorial-elettorale: "Se domani si va a votare èovvio che il MoVimento 5 Stelle non prenderà mai più il 30% - commenta Scanzi - Ma se il nuovo leader è Di Maio il 5 Stelle prende il 2%. Di Maio è uno che ha scritto un libro: l'avranno comprato in 2000 . Sui profili sociale ha solo insulti, se domani va nelle piazze ci sono dei persone. Secondo un sondaggio di Pagnoncelli per Dimartedì Conte èil leader più amato dagli italiani a eccezion fatta per Draghi. Questo vuol dire che prende il 30%? Ma no, è un miracolo se prende il 10 ma se ai 5 Stelle togli anche Conte non rimane niente".

