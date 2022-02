L'Aria che Tira, Vittorio Feltri infilza Matteo Salvini: “Sterzata a sinistra, ha sfasciato tutto. È destinato a perdere”

01 febbraio 2022 a

“Matteo Salvini sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini. Gli auguro di non fare la stessa fine”. Nella puntata del 1 febbraio de L’Aria che Tira, programma di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, è ospite Vittorio Feltri, direttore di Libero e autore del messaggio su Twitter sul leader della Lega. Il giornalista spiega così la decisione di destinare una pesante critica a Salvini: “È la fotografia della realtà. Non mi riferisco all’appoggio dato al governo Draghi, ma all’elezione del presidente della Repubblica. Con Draghi poteva anche risparmiarsi di appoggiarlo, ma ci si può stare, caspita è bravissimo Draghi, quindi va bene. Ma il fatto che ad un certo punto il nostro Matteo abbia deciso di appoggiare la ricandidatura di Mattarella, dissociandosi quindi dal centrodestra, ha sfasciato tutto e non credo che porterà molto a questa parte politica, mi sembra evidente”.

“La Meloni - sottolinea Feltri, ospite in collegamento dal proprio studio - continuerà a crescere, perché ha dato una prova di solidità e di coerenza, è l’unica politica con la schiena dritta, mentre il povero Salvini che sbanda di qua e di là è destinato ancora a perdere. Gli ultimi dati dei sondaggi dimostrano che Fratelli d’Italia ha superato la Lega, questo è un segnale. Non è che io sono un profeta, ma i segnali bisogna saperli leggere”.

