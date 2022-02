Il Mattarella bis, l'Italia e la seconda guerra mondiale: gerontocrazia al potere

Gianfranco Ferroni 01 febbraio 2022 a

Appena è stato varato il bis presidenziale per Sergio Mattarella, un ambasciatore straniero in Italia ha commentato con ironia il voto dei «grandi elettori», dicendo che «qui a Roma ancora non siete usciti dalla seconda guerra mondiale». Tutta colpa dell'anagrafe visto che, secondo il diplomatico, «voi italiani non avete ancora avuto un capo dello stato nato dopo il 1946, una rarità tra le grandi potenze occidentali repubblicane. Un fatto che la dice lunga sulla gerontocrazia che comanda nel paese». In effetti, facendo un giro tra i presidenti delle altre nazioni, in Germania Frank-Walter Steinmeier è del 1956, in Francia Emmanuel Macron è del 1977, gli Stati Uniti hanno avuto Barack Obama nato nel 1961. Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Spagna sono regni, quindi fuori dalla lista. Sarà per la prossima volta, forse...

