Mattarella bis, la vignetta della Meloni inchioda tutti: sono solo attaccati alle poltrone

31 gennaio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni attacca la maggioranza, senza distinzione tra le forze di centrosinistra, centrodestra di governo e M5S. Lo fa con lo strumento del'ironia, pubblicando sui sociale una vignetta in cui si vedono i parlamentari che festeggiano l'elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella innalzando le poltrone. La leader di FDI scrive un messaggio chiarissimo: "Il perfetto riassunto degli ultimi giorni".

Il perfetto riassunto degli ultimi giorni pic.twitter.com/VhG8FPCxuV — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 31, 2022

In questo modo la Meloni ribadisce quanto aveva dichiarato già il giorno della riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale: "Siamo in un Parlamento in cui si preferisce barattare sette anni di presidenza della Repubblica con sette mesi di stipendio e di legislatura, questo non è dignitoso per la mia idea della politica. Io mi considero una conservatrice ma per me significa conservare idee e regole, non le poltrone". I destinatari di questo messaggio sono tutti, da Matteo Salvini ("sono rimasta delusa", ha commentato la leader di FdI) che ha condotto la trattativa per il centrodestra, ad Enrico Letta del Pd fino a Giuseppe Conte del M5S.

"Altri hanno tradito e non avevo scelte", lo sfogo di Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.