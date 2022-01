Per Forza Italia tratto io, Berlusconi scende in campo per il Quirinale

28 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi pronto a scendere in campo per trattare personalmente. Non ha gradito il metodo degli annunci, né il punto di caduta nel dialogo Conte-Salvini. Secondo quanto apprende l’AGI da fonti parlamentari, il presidente azzurro si è fatto sentire per portare il partito azzurro in una posizione autonoma.

Il ricovero di Berlusconi e i giorni di ansia, lo sfogo del fratello Paolo: come sta adesso

Gli approdi della partita del Colle secondo il Cavaliere? Casini o il Mattarella bis. Con il primo si sarebbe sentito al telefono ma non esclude affatto la pista del Mattarella bis. Da domani sarà lui - spiega una fonte parlamentare azzurra - a trattare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.