E ora tutti in fila da Mattarella al Quirinale

I capigruppo di maggioranza di Camera e Senato, secondo quanto si apprende, saliranno al Quirinale da Sergio Mattarella alle 15.30.

Valanga di voti, i grandi elettori vogliono il Mattarella bis

L'appuntamento viene confermato anche da Giuseppe Conte. «I capigruppo andranno per un appuntamento dal presidente Mattarella per comunicargli la nostra disponibilità di annunciare pubblicamente il suo nominativo, perché a questo punto è un’opzione che vogliamo diventi realtà». Così Giuseppe Conte, in una dichiarazione rilasciata alla stampa all’uscita degli uffici dei gruppi parlamentari.

