Berlusconi ci darà la soluzione, Sgarbi chiede aiuto al Cavaliere

"Berlusconi deve dirci cosa fare". Vittorio Sgarbi chiede aiuto al Cavaliere. La partita del Quirinale sembra essere arrivata in un vicolo cieco. Per questo è urgente l'intervento del fondatore di Forza Italia. "Berlusconi deve intervenire in modo radìcale per dire cosa fare. Deve indicare un nome che sia più facile della Casellati".

E sul flop Casellati in Parlamento Sgarbi si prende tutta la colpa. «Salvini ha sbagliato a proporre Casellati? È colpa mia. Pensavo da presidente del Senato avesse rapporti con i gruppi...». Lo ha detto Vittorio Sgarbi ai cronisti fuori dalla Camera. «Io da ora in avanti voto Draghi fisso - aggiunge - ma secondo me non si fa neanche domani». In ogni caso Sgarbi fa la sua profezia sul Quirinale: "A noi umani non ci resta che Draghi".

